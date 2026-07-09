В ДНР создали рабочую группу по координации инвестиционной деятельности

Министр экономики ДНР рассказал о создании в Республике рабочей группы по координации инвестиционной деятельности. Фото: ТГ/Краснов

В Донецкой Народной Республике сроки прохождения различных процедур для инвесторов превышают нормативные. Для этого в регионе создали рабочую группу по координации инвестиционной деятельности. Об этом сообщил министр экономики ДНР Дмитрий Краснов.

- Рабочая группа - это площадка, где: разбирают путь инвестора шаг за шагом; находят узкие места на стыке ведомств; вырабатывают конкретные решения; и выносят их на Инвестиционный комитет к Главе ДНР, - рассказывает Краснов. - Наша общая цель - сократить время и количество шагов «клиентского пути» инвестора на всех этапах.

Он добавил, что задача на 2030 год - войти в топ-20 международного рейтинга по условиям ведения бизнеса.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка планируют создать современный спортивный центр. В этих целях Корпорация развития Донбасса сформировала уже второе инвестиционное предложение на территории столицы Донецкой Народной Республики.

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