Молодежь ДНР поздравила молодые семьи с Днем семьи, любви и верности. Фото: Минмол ДНР

В День семьи, любви и верности сотрудники Центра развития молодежных инициатив Республики навестили молодых мам в донецком перинатальном центре имени Чайки. В рамках мероприятий «Родные, любимые» и нацпроекта «Молодежь и дети» им подарили цветы и поздравили с важным событием. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

Директор центра Ирина Дрозд отметила, что труд матерей - самый важный на земле, и молодые семьи должны чувствовать поддержку не только от близких, но и от всего общества.

Молодежь также вручила мамам уникальные «февроньки» - авторские открытки, которые каждая семья сможет наполнить важными моментами. Этот жест стал напоминанием о значении отечественных традиций, а не заимствованных западных праздников.

Ранее сообщалось, что молодая пара дружинников из Донецкой Народной Республики приняла таинство крещения в День семьи, любви и верности.

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