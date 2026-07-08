В Киевском районе Донецка капитально ремонтируют амбулаторию. Фото: Минздрав ДНР

В Киевском районе Донецка капитально ремонтируют амбулаторию №5. Обновляют не только здание, но и подходы к работе: регистратура станет современнее, появится электронная запись, удобная навигация и доступная среда для маломобильных граждан. Работы идут в рамках народной программы «Единой России» и партийного проекта «Здоровый Донбасс». Об этом сообщили в Минздраве ДНР.

Там добавили, что уже сделали полный демонтаж, установили новые окна, отмостку фасада и внутреннюю канализацию. Сейчас меняют кровлю и делают стяжку полов на первом этаже. В планах - ремонт фасада и внутренняя отделка, электронные табло, дистанционная запись, новое диагностическое оборудование.

Поставят физиотерапевтические аппараты, электрокардиографы, офтальмологическое оборудование. Завершить работы планируют до конца года.

Ранее сообщалось, что в ДНР успешно работают три региональных сосудистых центра. Новое сосудистое отделение откроется в Харцызске в 2026 году.

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