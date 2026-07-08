Пушилин: В ДНР учредят награду за освобождение Константиновки

Пушилин сообщил, что в ДНР учредят награду за освобождение Константиновки. Фото: АГ ДНР

Власти Донецкой Народной Республики учредят награду за освобождение Константиновки. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава региона Денис Пушилин.

По его словам, медаль получат все, кто лично участвовал в освобождении города.

Напомним, что город Константиновка в ДНР полностью был освобожден российскими войсками 3 июля 2026 года. Об этом стало известно из доклада, представленного командирами штурмовых подразделений Президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, российские бойцы активно продвигаются на северо-западе от Константиновки, а именно в районах Осыкова и Алексеево-Дружковки. Там идут ожесточенные бои. Украинские боевики контратакуют, пытаясь не допустить прорыва к Дружковке. Бои также развернулись у Торского - это еще один путь на Дружковку. Вооруженные силы Российской Федерации наступают с Софиевки в северном направлении.

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