В ДНР начали расчистку пятикилометрового русла Кальмиуса. Фото: Алексей Шебалков

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в Донецкой Народной Республике начали расчистку русла реки Кальмиус у посёлка Комсомольское. Всего планируют очистить пять километров. Сейчас идет подготовка: расчищают площадки от деревьев и кустарников, монтируют временные сооружения, завозят технику. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Шебалков.

Расчистка повысит пропускную способность реки, снизит риск паводков и подтоплений, восстановит естественное течение, уменьшит заиливание и скопление мусора. Это также улучшит состояние водных экосистем и среду обитания флоры и фауны.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе готовятся к ремонту путепровода над рекой Кальмиус. Как сообщил глава городского округа Антон Кольцов, специалисты уже разработали проектную документацию для восстановления аварийного участка. После завершения экспертизы в Мариуполе определятся с подрядчиком, который выполнит работы.

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