В Ясиноватском округе капитально ремонтируют поликлинику №2. Фото: ТГ/Руппель

В Ясиноватском муниципальном округе капитально ремонтируют поликлинику №2. Ход восстановительных работ проверил глава округа Николай Руппель. По его словам, здание уже давно нуждалось в ремонте.

- Подрядчик ведет работы сразу по нескольким направлениям: ремонт кровли, чердачного и подвального помещений. Внутри здания рабочие в настоящее время ремонтируют помещения третьего этажа, параллельно отдельные виды работ выполняются и на других этажах. Электрики приступили к замене внутренних коммуникаций электроснабжения. Частично установлены новые оконные блоки, - рассказал Руппель.

Он акцентировал внимание строителей на необходимости наращивать темпы, поскольку лето быстро закончится, и пока погода позволяет, нужно не упустить этот момент.

Ранее сообщалось, что в Ясиноватой приступили к ремонту многоквартирного дома №14 в третьем микрорайоне. Эта девятиэтажка неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Обстрелами повреждено остекление, частично нарушена работа коммуникаций, остановились лифты.

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