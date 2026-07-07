С 2014 года горноспасатели ДНР ликвидировали 345 аварий. Фото: МЧС России

6 июля 2026 года горноспасатели по всей России отметили профессиональный праздник. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Донецкой Народной Республике, с 2014 года горноспасатели ликвидировали 345 аварий. Кроме того, за 12 лет неотложную и экстренную помощь получили более 7,5 тысяч пострадавших.

- И сегодня эта самоотверженная работа продолжается. Только с начала 2026 года ликвидировано 36 аварийных ситуаций. Сотрудники оперативно-медицинской службы оказали помощь 17 пострадавшим. 7 человек смогли вывести из критических состояний еще на догоспитальном этапе, а троим оказывали помощь прямо в горных выработках, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

У горноспасателей есть своя клятва, которую они подтверждают каждым спуском в забой. Она звучит следующим образом «Всегда Готов Спасти Человека».

Напомним, что в Донецкой Народной Республике прошел финальный этап соревнований по тактической подготовке среди горноспасателей. Каждой команде было отведено 80 минут на прохождение испытаний в подземном полигоне.

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