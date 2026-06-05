В ДНР прошли соревнования по тактической подготовке среди горноспасателей

В Донецкой Народной Республике прошел финальный этап соревнований по тактической подготовке среди горноспасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР.
- Спасение под землей и пожаротушение, оказание первой помощи, конкурс техников – все испытания участники проходили в условиях, максимально приближенных к реальности. Судейская комиссия оценивала четкость действий, скорость и точность выполнения нормативов, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что каждой команде было отведено 80 минут на прохождение испытаний в подземном полигоне.
По итогам соревнований первое место заняли горноспасатели из Донецка, на втором месте оказалась команда из Тореза, а на третьем – из Макеевки.
Ранее сообщалось, что «Крышесносный» экстрим закончился для подростка вызовом спасателей в Донецке.
Кроме того, сообщалось, что для Донецких спасателей провели масштабные пожарно-тактические учения.
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