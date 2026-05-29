«Крышесносный» экстрим закончился для подростка вызовом спасателей в Донецке

Все обошлось легким испугом, медицинская помощь подростку не понадобилась. Фото: max.ru/mchsdnr

Вечером 28 мая в Кировском районе Донецка 12-летний подросток попал в неприятную ситуацию, пытаясь испытать себя в «крышесносном» экстриме. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР, мальчик забрался на дерево, а затем перепрыгнул на крышу гаража, высота которой составляла около двух метров. Самостоятельно спуститься на землю он уже не смог.

Благо, при себе у подростка оказался мобильный телефон. Испуганный ребенок позвонил на телефонную линию «101» и попросил о помощи. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС России.

С помощью пожарной лестницы спасатели смогли безопасно спустить подростка на землю. Так что ситуация закончилась благополучно.

- Он обошелся легким испугом, медицинская помощь ему не потребовалась, - заявили в спасательном ведомстве.

На месте происшествия работали 4 специалиста и пожарная автоцистерна МЧС России.

