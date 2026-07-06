В Донецке разыскивают 13-летнего мальчика, который пропал 1 июля. Фото: МВД ДНР

Полиция разыскивает 13-летнего мальчика, который 1 июля ушел из дома и не вернулся. Поисками пропавшего ребенка занимаются сотрудники полиции.

- Отделом полиции №9 по обслуживанию Пролетарского района Донецка разыскивается Скрыпкин Кирилл Витальевич 2011 года рождения, который 1 июля текущего года вышел из дома и до настоящего времени не вернулся, - сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Там добавили, что мальчик имеет худощавое телосложение, его рост составляет около 176 сантиметров. В день своего исчезновения он был одет в футболку, джинсы и шлепанцы черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Донецка и всей Республики с просьбой проявить бдительность. Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где может находиться разыскиваемый подросток, или видел его после 1 июля, просят незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть территориального отдела полиции УМВД России «Донецкое» по телефонам +7(949) 303-78-22, +7(949) 504-87-98 или по короткому номеру 102.

Ранее сообщалось, что в ДНР за выходные в ДТП погибли два человека, еще пострадали три подростка.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Донбасс Опера» завершила сезон опереттой «Королева чардаша»

В Донецке зрители встретили постановку с восторгом (подробнее)