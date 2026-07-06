В ДНР за выходные в ДТП погибли два человека, еще пострадали три подростка. Фото: МВД ДНР

За выходные в ДНР произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе МВД ДНР, на трассе Шахтерск - Снежное у Тореза 18-летний водитель ВАЗ-21114 выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом PROGASI GAUDI 300. Мотоциклист погиб на месте, водитель и 17-летний пассажир ВАЗа пострадали.

Еще одно ДТП произошло в Горняцком районе Макеевки, где нетрезвый 40-летний водитель Lada 211440 без прав при повороте налево на зеленый не уступил дорогу Renault Duster. Водитель Renault погиб на месте, четверо пассажиров, включая 15-летнего подростка, госпитализированы.

В Советском районе Макеевки 49-летний водитель Skoda Octavia наехал на электровелосипед, двигавшийся попутно. В результате ДТП водитель и 11-летний пассажир электровелосипеда пострадали.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе сотрудники МЧС спасли пострадавшего в ДТП. В Приморском районе водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб.

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