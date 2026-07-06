В Макеевке построят 23-этажный жилой комплекс на 180 квартир. Фото: Корпорация развития Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжение о предоставлении земельного участка специализированному застройщику ООО СЗ «Моя Макеевка» для строительства 23-этажного жилого комплекса на 180 квартир в Макеевке. Общая площадь объекта составит более 9,7 тысячи квадратных метров.

Как сообщили в Корпорации развития Донбасса, инвестор планирует создать на прилегающей территории всю необходимую инфраструктуру для комфортного проживания: оборудованные парковки, зоны отдыха, а также провести комплексное благоустройство.

Объем инвестиций составит более 1,6 миллиарда рублей. Инициатива на сопровождении Корпорации развития Донбасса. Документ вступил в силу со дня публикации.

Ранее сообщалось, что в ДНР в 2026 году началась активная фаза оптимизации общеобразовательных школ. Планомерная работа в этом направлении велась и ранее, однако масштабный этап стартовал именно сейчас в связи с переходом учебных заведений от сметного принципа финансирования к подушевому.

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