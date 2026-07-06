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НовостиПолитика6 июля 2026 14:25

Бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ улучшили положение по переднему краю

Российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США
Данил АРМЕЕВ
Бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ улучшили положение по переднему краю (архивное фото)

Бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ улучшили положение по переднему краю (архивное фото)

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие «Южной» группировки войск Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение украинским боевикам.

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, бойцы ВС РФ нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка, Васильевская Пустошь, Ореховатка и Стенки в ДНР.

Также российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Щурово, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Кроме того, Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации ведут наступление в направлении Голубых озер в Донецкой Народной Республике.

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