Бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ улучшили положение по переднему краю (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие «Южной» группировки войск Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение украинским боевикам.

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, бойцы ВС РФ нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка, Васильевская Пустошь, Ореховатка и Стенки в ДНР.

Также российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Щурово, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Кроме того, Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации ведут наступление в направлении Голубых озер в Донецкой Народной Республике.

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