ДНР участвует на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге. Фото: ТГ/Чертков

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков работает в Екатеринбурге на форуме «Иннопром» - главном промышленном событии страны. В этом году участвуют представители более 50 стран и 69 регионов России, включая ДНР.

Основа стенда Республики - интерактивный каталог предприятий, где инвестор может найти информацию о любом производстве за два клика. В регионе работают около 250 предприятий, каждый год запускают новые. Важно, чтобы о них знали по всей стране и за рубежом.

- Впереди три насыщенных дня, но первые соглашения Министерством промышленности и торговли Республики уже подписаны. Хороший старт – залог успеха всего дела, - отметил Чертков.

Ранее сообщалось, что в Донецке планируют построить крупный транспортно-логистический комплекс. Рядом с будущим аэропортом Донецка появится современный логистический хаб на 700 рабочих мест.

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