В ДНР наградили росгвардейца за спасение людей во время взрыва газа в Донецке. Фото: Росгвардия

В Донецкой Народной Республике вручили награду сотруднику Росгвардии за спасение людей во время взрыва газа в Донецке. Об этом сообщил в Главном управлении Росгвардии по ДНР.

Там уточнили, что инцидент произошел в 2025 году.

- Тогда в одном из многоквартирных домов столицы Донецкой Народной Республики произошел взрыв из-за утечки газа. Боец СОБР, находившийся рядом, незамедлительно направился к зданию. Преодолев завалы, он поднялся на второй этаж и обнаружил двух раненых. Освободив пострадавших, сотрудник оказал им первую помощь и передал врачам, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике наградили полицейских временного отдела «Великоновоселковский». Сотрудники ведомства вернулись с освобожденной территории в рамках ротации. Награды полицейским вручили генерал-лейтенант Павел Гищенко.

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