В ДНР наградили полицейских, которые вернулись с освобожденной территории. Фото: МВД по ДНР

В Донецкой Народной Республике наградили полицейских временного отдела «Великоновоселковский». Сотрудники ведомства вернулись с освобожденной территории в рамках ротации. Об этом сообщили «КП Донецк» в пресс-службе МВД по ДНР.

- В ходе оперативно служебной деятельности правоохранители изъяли значительное количество вооружения и боеприпасов противника, в том числе образца НАТО: около 400 единиц различного вооружения, порядка 135 тыс. единиц боеприпасов, около 500 снарядов, 324 мины, 1 600 гранат, 630 выстрелов к гранатомету, 2,5 тысяч взрывных устройств и более 530 кг взрывчатых веществ, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Награды полицейским вручили генерал-лейтенант Павел Гищенко. 35 сотрудников были удостоены нагрудного знака МВД России «Участник боевых действий».

Ранее сообщалось, что Указом Главы ДНР священнослужители, окормляющие войска Росгвардии, отмечены медалями «За храбрость» IV степени.

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