Премьер-министр ДНР рассказал о работе Дома Ветерана в Донецке. Фото: ТГ/Чертков

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков побывал в Доме Ветерана в Донецке и рассказал о его работе. Кстати, это первый офис Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций в столице Донецкой Народной Республики.

- Местный музей - отдельная история. Здесь все по-честному: от Афгана до СВО. Экспонаты, трофеи, хронология - чтобы было понятно: традиции не прерываются, подвиг не забывается. Здесь очень ждут школьников и студентов. Нашу молодежь. Для них готовят уроки мужества, встречи с ветеранами. Причем это будут не сухие лекции, а живой разговор о важном, - рассказал Чертков.

Он добавил, что Дом Ветерана открылся месяц назад.

Ранее сообщалось, что Андрей Чертков наградил победителей спартакиады среди ветеранов боевых действий. Среди участников соревнований были и те, кто удостоен медалей за отвагу и мужество. Теперь к ним добавились и спортивные достижения.

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