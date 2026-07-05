5 июля 2026 года в Донецке будет жаркий день, но с сильным ветром Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

5 июля 2026 года в Донецке ночью ожидается малооблачная погода, днем – переменная облачность.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

По прогнозу синоптиков, 5 июля 2026 года в столице Донецкой Народной Республики ночью температура воздуха составит +16..18 градусов по Цельсию. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +24..26 градусов.

Ранее жителям Мариуполя напомнили о мерах предосторожности в жаркую погоду. начальник территориального отдела Роспотребнадзора объяснил, как правильно пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть в летний период.

ОСАДКИ

В Донецке 5 июля 2026 года осадков не предвидится. Но стоит быть осторожным, поскольку ветер будет западный, сильный. Синоптики прогнозируют порывы до семи метров в секунду.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в Донецке 5 июля 2026 года ночью и днем будет в пределах нормы, а именно 737 миллиметров ртутного столба.

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