Жителям Мариуполя напомнили о мерах предосторожности в жаркую погоду (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Мариуполя напомнили о мерах предосторожности в жаркую погоду. Использование кондиционеров может привести к простудам. Так, по данным эпидемиологического мониторинга, на прошлой неделе в Мариуполе был отмечен рост количества зарегистрированных случаев ОРВИ. Об этом сообщили в Администрации городского округа.

- В жаркую погоду люди активно используют кондиционеры и вентиляторы, часто употребляют мороженое и ледяные напитки. Резкие перепады температур и переохлаждение организма провоцируют простудные и вирусные заболевания, - рассказал начальник территориального отдела Роспотребнадзора Александр Хоруженко.

Самые простые правила помогут не заболеть в летний период: не допускать длительного нахождения под прямыми потоками холодного воздуха от кондиционера; умеренно употреблять холодные напитки и десерты; регулярно проветривать помещения и поддерживать в них оптимальную температуру.

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