Глава Мариуполя предупредил жителей округа о 4-м классе пожароопасности. Фото: МЧС России

Глава Мариуполя Антон Кольцов предупредил жителей городского округа о прогнозируемом 4-м классе пожароопасности. Риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров значительно возрастает в северо-восточных, юго-восточных и юго-западных районах ДНР.

- Пожалуйста, соблюдайте следующие правила, чтобы избежать трагедии: ни в коем случае не бросайте горящие спички и сигареты на природе. Одна маленькая искра может привести к масштабному пожару. Не выжигайте траву и камыш. Это крайне опасно и может выйти из-под контроля в считанные минуты. Не разводите на природе костры. Для пикников выбирайте специально оборудованные места и перед уходом всегда убеждайтесь, что костер полностью потушен, - обратился к жителям округа Кольцов.

Он также напомнил, что в случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить о происшествии по телефону экстренной службы «101».

Ранее сообщалось, что заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков принял участие в совещании под председательством зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева по вопросам прохождения пожароопасного сезона. По итогам заседания вице-премьер сообщил, что в регионе не зафиксированы пожары на землях лесного фонда.

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