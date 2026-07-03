В 2026 году в ДНР откроются шесть модельных библиотек. Фото: ТГ/Желтяков

В Донецкой Народной Республике в 2026 году откроются шесть модельных библиотек, четыре из которых – детские. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

- В Шахтерском округе завершены основные работы, поставлены книги, мебель и оборудование. В Мариуполе ремонт завершен, мебель и оборудование получены - открытие запланировано на середину августа. Работы в Новотроицкой библиотеке на финальной стадии, пространство будет ориентировано на кукольно-театральное и анимационное творчество. Новоазовская библиотека «Лукоморье» в стиле пушкинских сказок завершает ремонт, - рассказал Желтяков.

Он уточнил, что открытие всех шести библиотек запланировано на август-сентябрь.

Ранее сообщалось, что министр культуры ДНР посетил Иловайск, где встретился с коллективами городской библиотеки и школы искусств. Учреждения культуры становятся особенно важными местами, где ребята могут проводить время с пользой, заниматься творчеством и общаться.

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