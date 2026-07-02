Учреждения в Иловайске становятся центрами притяжения для детей

Министр культуры ДНР посетил библиотеку и школу искусств в Иловайске. Фото: ТГ/Желтяков

Министр культуры ДНР Михаил Желтяков посетил Иловайск, где встретился с коллективами городской библиотеки и школы искусств. Сейчас у детей каникулы, но из-за обстановки выезд из региона затруднен, многие остаются дома. Учреждения культуры становятся особенно важными местами, где ребята могут проводить время с пользой, заниматься творчеством и общаться.

Желтяков осмотрел библиотеку, пообщался с сотрудниками. В школе искусств встретился с преподавателями, которые летом готовятся к новому учебному году. Все поднятые вопросы взяты в работу. Министр пообещал помогать учреждениям становиться современнее, доступнее и интереснее для жителей.

Ранее сообщалось, что коллектив Донецкого музыкально-драматического театра имени Бровуна завершил свой 99-й театральный сезон премьерой комсомольского водевиля Валентина Катаева «Квадратура круга».

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