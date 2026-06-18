До конца 2026 года библиотеки ДНР получат 122 тысячи новых книг. Фото: ТГ/Макаров

До конца 2026 года библиотеки Донецкой Народной Республики получат 122 тысячи новых книг. Новые издания поступят в 33 государственные и муниципальные общедоступные библиотеки.

- Центром этой работы остаётся библиотека имени Крупской. Более ста лет здесь собирается уникальная коллекция научной, художественной и редкой литературы. Сегодня фонд получает масштабное пополнение благодаря федеральной поддержке и участию региона в национальном проекте «Семья», - рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров.

Он добавил, что уже в 2026 году в Республике откроют шесть модельных библиотек.

Ранее сообщалось, что Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской в Донецке сегодня является главным книгохранилищем ДНР и значимым научно-методическим и культурным центром Республики.

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