Сегодня, как и 100 лет назад, библиотека Донбасса продолжает свое дело. Фото: ТГ/Волошин

Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской в Донецке сегодня является главным книгохранилищем ДНР и значимым научно-методическим и культурным центром Республики. Об этом заявил сенатор России от ДНР Александр Волошин, который рассказал об истории этого учреждения.

Сегодня, как и 100 лет назад, библиотека Донбасса продолжает свое дело. Фото: Минкультуры ДНР

Начало было положено 2 августа 1926 года, когда Президиум Сталинского окружного исполкома принял решение о создании в Юзовке (сейчас Донецк) центральной библиотеки. Уже 1 декабря она открыла двери для первых 150 читателей. В те годы работа велась в скромных масштабах: библиотека принимала посетителей всего четыре часа в день - с пяти до девяти вечера, штат состоял из нескольких энтузиастов, а книжный фонд насчитывал 18 тысяч экземпляров.

Сегодня, как и 100 лет назад, библиотека Донбасса продолжает свое дело. Фото: Минкультуры ДНР

Сегодня, как и 100 лет назад, библиотека Донбасса продолжает свое дело. Фото: ТГ/Толстыкина

Сегодня масштабы совершенно иные.

- Универсальный фонд составляет свыше 1,6 миллиона экземпляров. К услугам читателей есть электронный каталог, 150 персональных компьютеров и доступ к мировым информационным ресурсам. А еще здесь почти десять километров книжных полок. Ровно столько же, сколько от северной окраины Донецка до южной, если идти по центральной улице Артема, - отметил сенатор.

Сегодня, как и 100 лет назад, библиотека Донбасса продолжает свое дело. Фото: Минкультуры ДНР

Сегодня, как и 100 лет назад, библиотека Донбасса продолжает свое дело. Фото: Минкультуры ДНР

Тяжелой страницей в истории учреждения стали годы Великой Отечественной войны. Но даже во время оккупации города библиотека не переставала работать. В архивах ДНР сохранились читательские формуляры с датами 1942 и 1943 годов - свидетельство того, что потребность в знаниях и культуре оставалась неизменной даже в самые сложные времена.

После войны здание неоднократно перестраивали, и в 1956 году оно наконец обрело тот монументальный облик, который знаком дончанам сегодня. Это особой архитектурный стиль - сталинский ампир: коринфские колонны, стальной купол, фасады с горельефами русских писателей, просторные залы с кессонированными потолками и лепными розетками. С 1983 года здание библиотеки имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Сегодня, как и 100 лет назад, библиотека Донбасса продолжает свое дело. Фото: Минкультуры ДНР

Сейчас библиотека - это не просто хранилище книг, но и площадка для реализации различных просветительских проектов, творческих встреч и научно-методической работы. Здесь прошлое органично переплетается с настоящим: традиции служат опорой для новых идей, а богатый книжный фонд остается источником знаний для новых поколений.

Сегодня, как и 100 лет назад, библиотека Донбасса продолжает свое дело. Фото: Минкультуры ДНР

- И сегодня, как и 100 лет назад, библиотека Донбасса продолжает свое дело и делает это по-нашему: надежно, основательно и с душой, - подчеркнул Александр Волошин.

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