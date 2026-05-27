В ДНР в Общероссийский день библиотек вручили награды работникам сферы

В Общероссийский день библиотек министр культуры ДНР встретился с коллегами. Он поблагодарил сотрудников государственных и муниципальных библиотек за их труд, за сохранение и укрепление традиционных ценностей, культуры и исторической памяти.
- Именно библиотекари открывают читателям двери в мир знаний и вдохновения, формируют читательские вкусы, организуют просветительские проекты, поддерживают интерес к литературе, - сказал Михаил Желтяков.
Он добавил, что современные библиотеки давно перестали быть просто книгохранилищами - это новые пространства с современным оборудованием, которые привлекают читателей всех возрастов.
Министр вручил ведомственные награды за вклад в развитие культуры Республики. На встрече также обсудили дальнейшие проекты и планы развития библиотечного дела в регионе.
Ранее Андрей Чертков сообщил, что в Донецкой Народной Республике создают автономную некоммерческую организацию «Креативные индустрии Донбасса».
