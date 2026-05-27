В ДНР создают некоммерческую организацию «Креативные индустрии Донбасса».

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, что в Донецкой Народной Республике создают автономную некоммерческую организацию «Креативные индустрии Донбасса». Это новая площадка для творческих, предприимчивых, нестандартно мыслящих людей.

- Дизайн, IT, медиа, мода, архитектура, блогинг, ремесла - все, что можно назвать креативной экономикой, теперь получит системную поддержку, - добавил Чертков.

Премьер-министр Республики назвал главную цель организации. Она будет стимулировать развитие этого сектора и встраивать туда молодых и активных ребят.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике в Доме молодежи «30/09» стартовал образовательный Всероссийский проект «ПолитЗавод». Мероприятие открыл Глава ДНР Денис Пушилин. В день старта проекта ребята встретились с почетными гостями и прошли образовательный блок, подготовленный экспертами в сфере государственной и муниципальной службы.

