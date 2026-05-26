Время молодых политиков: В ДНР стартовал второй сезон проекта «ПолитЗавод»

В ДНР стартовал второй сезон проекта «ПолитЗавод».

В Донецкой Народной Республике в Доме молодежи «30/09» стартовал образовательный Всероссийский проект «ПолитЗавод». Мероприятие открыл Глава ДНР Денис Пушилин. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе МГЕР в ДНР.

– Несмотря на все сложности, трудности и вызовы текущего периода, мы продолжаем развиваться. И сегодня мы видим, что наша молодежь уже в моменте создает необходимый темп развития, изменений и во многом становится примером. Почему так происходит – однозначного ответа нет. Этому способствует и непростое время, в котором они росли, и осознанная позиция уделять внимание молодежи, мыслить и действовать стратегически, на десятилетия вперед, – сказал Пушилин.

Он добавил, что сегодняшняя молодежь Донецкой Народной Республики – это те люди, которые уже завтра будут на разных должностях нести ответственность за свой регион.

– Подобного рода проекты, как «ПолитЗавод», показывают свою эффективность. Первый сезон, на мой взгляд, прошел успешно: 28 победителей уже сегодня работают на государственных должностях и вовлечены в общественные и политические проекты. Уверен, второй сезон будет еще ярче и даст новые возможности. У нас появился новый куратор, и это дополнительный шанс проявить себя уже на практике, – рассказал Глава ДНР.

В день старта проекта ребята встретились с почетными гостями и прошли образовательный блок, подготовленный экспертами в сфере государственной и муниципальной службы.

Перед молодежью также выступил руководитель МГЕР в ДНР Сергей Добровольский.

– Сегодня у нас проходит запуск второго сезона проекта «ПолитЗавод» – это федеральный образовательный проект, направленный на популяризацию государственной и муниципальной службы среди молодежи. В нем принимают участие представители разных вузов и муниципалитетов, которые в течение двух месяцев будут проходить обучение. В программе – занятия в Высшей партийной школе «Единой России», лекции депутатов Государственной Думы, Народного Совета, сенаторов, – рассказал Добровольский.

Лучшие участники проекта получат возможность отправиться на форум «Гвардейск».

