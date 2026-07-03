В ДНР поддержали четыре крупных проекта, которые дадут импульс развитию региона. Фото: МАКС/Пушилин

В Донецкой Народной Республике поддержали четыре проекта, которые дадут импульс развитию региона. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин по итогам заседания инвестиционного комитета.

- В фокусе внимания - развитие Донецко-Макеевской агломерации, строительство многоквартирных домов. В Донецке застройщик уже в третьем квартале текущего года приступит к строительству современного жилого комплекса. В Макеевке инвестор построит жилой квартал с благоустройством территории. Также приняли решение о размещении на Инвестиционном портале ДНР нового предложения для инвесторов по созданию спортивного центра в одном из бизнес-центров Донецка, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что в ДНР будут и дальше поддерживать инвесторов, которые делают жизнь жителей Республики комфортной и благоустроенной.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике представили первое официальное инвестиционное предложение. Его подготовила Корпорация развития Донбасса совместно с Министерством спорта и туризма ДНР.

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