Глава ДНР назвал общественные пространства, которые благоустроят в 2027 году

В Донецкой Народной Республике подвели итоги онлайн-голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». В нем приняли участие более ста тысяч жителей региона. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.
- Люди неравнодушны к месту, где живут, и хотят сами решать, какие пространства преобразить в первую очередь, - в этом суть программы, инициированной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, - говорит Пушилин.
Также руководитель региона рассказал, какие общественные пространства будут благоустроены в следующем году.
- В числе лидеров голосования: в Донецке - сквер у проходной Донецкого завода химических реактивов, в Харцызске - территория вблизи ТОС «Ветеран» и площадка в Зугрэсе, в Волновахском округе - детская площадка «Лучик» во Владимировке и парк «Семейный» в селе Рыбинском, а также другие проекты, - рассказал Пушилин.
В настоящее время в Республике активными темпами идет благоустройство пространств, которые набрали наибольшее число голосов в прошлом году.
Глава ДНР поблагодарил всех тех, кто принял участие в голосовании.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иловайске до 1 октября завершится первый этап благоустройства городского парка
Второй этап благоустройства парка в Иловайске завершится в 2027 году (подробнее)