Глава ДНР назвал общественные пространства, которые благоустроят в 2027 году

В ДНР выбрали общественные пространства, которые благоустроят в 2027 году. Фото: МАКС/Пушилин

В Донецкой Народной Республике подвели итоги онлайн-голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». В нем приняли участие более ста тысяч жителей региона. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Люди неравнодушны к месту, где живут, и хотят сами решать, какие пространства преобразить в первую очередь, - в этом суть программы, инициированной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, - говорит Пушилин.

Также руководитель региона рассказал, какие общественные пространства будут благоустроены в следующем году.

В ДНР выбрали общественные пространства, которые благоустроят в 2027 году. Фото: МАКС/Пушилин

- В числе лидеров голосования: в Донецке - сквер у проходной Донецкого завода химических реактивов, в Харцызске - территория вблизи ТОС «Ветеран» и площадка в Зугрэсе, в Волновахском округе - детская площадка «Лучик» во Владимировке и парк «Семейный» в селе Рыбинском, а также другие проекты, - рассказал Пушилин.

В настоящее время в Республике активными темпами идет благоустройство пространств, которые набрали наибольшее число голосов в прошлом году.

Глава ДНР поблагодарил всех тех, кто принял участие в голосовании.

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