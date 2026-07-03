В Шахтерском районе ДНР на водоемах утонули двое мужчин. Фото: МЧС ДНР

В Шахтерском районе Донецкой Народной Республики на водоемах утонули двое мужчин. Один из них 69-летний рыбак. К вечеру родственники начали переживать, что мужчина не вернулся домой. Его вещи обнаружил на берегу. На место прибыли водолазы и обнаружили тело рыбака на глубине трех метров.

- В селе Орлово-Ивановка вечером двое друзей плавали на ставке. 19-летнему парню стало плохо, и он начал тонуть. Его друг вызвал сотрудников МЧС. Утонувший был найден на расстоянии 6 метров от берега на глубине 4 метра, - рассказали в пресс-службе МЧС России по ДНР.

Там добавили, что с начала лета в ДНР вода унесла жизни 11 человек.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике на реке Крынка утонул 19-летний парень. По данным МЧС России по ДНР, юноша собирался прыгнуть в воду со скалы, однако поскользнулся на мокрых камнях и упал в реку.

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