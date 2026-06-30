На реке Крынка в ДНР утонул 19-летний парень. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике на реке Крынка утонул 19-летний парень. По данным МЧС России по ДНР, юноша собирался прыгнуть в воду со скалы, однако поскользнулся на мокрых камнях и упал в реку.

Произошедшее заметил мимо проходивший 14-летний подросток. Он незамедлительно позвонил по номеру «101».

- На место прибыли водолазы Специализированного спасательного центра МЧС России. Они извлекли погибшего 19-летнего парня с глубины 7-ми метров - в метре от прибрежных скал, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

Напомним, что совсем недавно в Макеевке произошла трагедия: в одном из местных водоемов утонул 33-летний мужчина. Мужчина зашел в воду, чтобы искупаться, но обратно на берег уже не вернулся. Его личные вещи остались на берегу - это стало одним из признаков того, что с отдыхающим случилась беда.

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