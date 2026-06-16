Отдых закончился трагедией: Два человека погибли на побережье Азовского моря в ДНР

Для поиска возможного пострадавшего спасатели провели масштабную операцию. Фото: МЧС России по ДНР

Два трагических случая на воде произошли на побережье Азовского моря в ДНР. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике, вечером 14 июня на базе отдыха «Локомотив» в селе Юрьевка утонула 61-летняя женщина. Очевидцы сразу же сообщили о произошедшем в службу спасения. С их слов, погибшая отдыхала не одна - был еще один человек, местонахождение которого оставалось неизвестным.

Для поиска возможного пострадавшего спасатели провели масштабную операцию: обследовали 50 тысяч квадратных метров акватории Азовского моря - от поселка Ялта до села Белосарайская Коса, а также 10 километров береговой линии. В поисках участвовали 5 сотрудников МЧС России и одна единица техники.

Вечером следующего дня, 15 июня, отдыхающие обнаружили на берегу в Ялте тело 53-летнего мужчины. Есть предположение, что это тот самый отдыхающий, который был вместе с погибшей женщиной.

Сейчас обстоятельства гибели людей выясняют правоохранители.

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