Пошел купаться, но на берег уже не вышел: В Макеевке утонул 33-летний мужчина

Водолазы обследовали водоем и обнаружили тело погибшего на глубине двух метров (архивное фото) Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Макеевке произошла трагедия: в одном из местных водоемов утонул 33-летний мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

По данным ведомства, происшествие случилось утром. Мужчина зашел в воду, чтобы искупаться, но обратно на берег уже не вернулся. Его личные вещи остались на берегу - это стало одним из признаков того, что с отдыхающим случилась беда.

На место оперативно прибыли сотрудники Специализированного спасательного центра МЧС России. Водолазы обследовали водоем и обнаружили тело погибшего на глубине двух метров - оно находилось примерно в 15 метрах от берега. В поисковой операции участвовали 5 специалистов и была задействована одна единица техники.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее в ГУ МЧС России по ДНР рассказали о гибели подростка в парке имени Щербакова в Донецке. Вечером трое ребят прыгали с моста в водоем.

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