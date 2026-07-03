В Мариуполе открылась швейная мастерская «Лоскуток» для пожилых людей. Фото: Минтруда ДНР

В Орджоникидзевском районе Мариуполя в Центре соцобслуживания открылось новое творческое пространство - клуб швейная мастерская «Лоскуток».

- Теперь получатели социальных услуг могут не только освоить полезные навыки, но и раскрыть свой творческий потенциал. В клубе ждут увлекательные занятия по разным техникам рукоделия: от яркого пэчворка до изящной вышивки и декоративной отделки, - сообщили в Минтруда ДНР.

Там добавили, что работа с тканью и иглой тренирует моторику, координацию и внимание, помогает сохранять активность в любом возрасте. Но главное - это атмосфера: здесь находят друзей, обмениваются идеями, получают поддержку. Совместное творчество помогает преодолеть одиночество, открыть новые таланты и укрепить веру в себя.

Клуб работает в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья» и программы «Активное долголетие».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе с медалями окончили школу более 120 выпускников.

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