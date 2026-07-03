В Мариуполе с медалями окончили школу более 120 выпускников. Фото: МАКС/Кольцов

В ходе прямого эфира глава Мариуполя Антон Кольцов сообщил, что с медалями школу окончили более 120 выпускников. Из 958 выпускников 11 классов золотые медали получили 68 человек, серебряные – 56.

- Все ребята не смогли поехать в Санкт-Петербург, но 354 выпускника 11-х классов побывали в Петербурге. Вот сейчас будут возвращаться. И мы с губернатором города Александром Бегловым вручили им аттестаты и медали. Безусловно, для ребят это запоминающийся момент, который я уверен, останется ярким таким событием, которое они будут помнить всю жизнь, - рассказал Кольцов.

Он поблагодари губернатора Санкт-Петербурга за вовлеченность в развитие Мариуполя.

Ранее сообщалось, что выпускники из Мариуполя приняли участие в «Бале медалистов», который прошел в Петергофе. Всего на торжестве побывали почти шесть тысяч лучших выпускников северной столицы России и приморского города Донецкой Народной Республики.

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