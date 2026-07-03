Новое коммунальное предприятие «Уютный город» начинает работу в Мариуполе. Фото: МАКС/Пушилин

В Мариуполе начинает работу новое коммунальное предприятия «Уютный город». В его состав войдут «Мариупольгорсвет», «Мариупольавтодор» и «Зеленстрой». Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Для чего это сделано? Для большей управляемости, для большей эффективности. По-простому объясню. В каждом предприятии есть административно-управленческий персонал. Когда мы объединяем три предприятия, то, что происходит. Мы количество этого персонала уменьшаем, по сути, в три раза. Столько бухгалтеров не нужно, столько юристов не нужно, столько управленцев не нужно. То есть будет один директор на объединенные предприятия, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что также будет увеличено количество рабочих, которые непосредственно занимаются уборкой города: содержанием дорог, благоустройством общественных пространств, освещением и так далее.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе привели в порядок дворы еще 22 многоквартирных домов.

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