В Мариуполе привели в порядок дворы еще 22 многоквартирных домов

Комплекс работ включал в себя расчистку дворов от мусора, покос травы и уборку подъездов. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе навели порядок еще на 22 придомовых территориях. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Работы выполнили сотрудники Единого регионального фонда по управлению многоквартирными домами. Благоустройство затронуло дворы многоэтажек в двух крупных районах города - Ильичевском и Орджоникидзевском.

В Ильичевском районе коммунальные службы работали на проспекте Металлургов, а также на улицах Сеченова, Челюскинцев, Карпинского, Мамина-Сибиряка, Семашко, Гастелло, Машиностроительной, 40 лет Октября, Заворуева и Блажевича. В Орджоникидзевском районе порядок наводили на Комсомольском бульваре, улицах Февральской и Орджоникидзе, а также в Рижском переулке.

Комплекс работ включал в себя расчистку дворовых территорий от мусора, покос травы там, где это было необходимо, и уборку лестничных маршей в подъездах по ряду адресов.

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