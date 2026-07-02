В Мариуполе привели в порядок дворы еще 22 многоквартирных домов

В Мариуполе навели порядок еще на 22 придомовых территориях. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.
Работы выполнили сотрудники Единого регионального фонда по управлению многоквартирными домами. Благоустройство затронуло дворы многоэтажек в двух крупных районах города - Ильичевском и Орджоникидзевском.
В Ильичевском районе коммунальные службы работали на проспекте Металлургов, а также на улицах Сеченова, Челюскинцев, Карпинского, Мамина-Сибиряка, Семашко, Гастелло, Машиностроительной, 40 лет Октября, Заворуева и Блажевича. В Орджоникидзевском районе порядок наводили на Комсомольском бульваре, улицах Февральской и Орджоникидзе, а также в Рижском переулке.
Комплекс работ включал в себя расчистку дворовых территорий от мусора, покос травы там, где это было необходимо, и уборку лестничных маршей в подъездах по ряду адресов.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коммунальщики благоустраивают зеленые зоны в Ильичевском районе Мариуполя
Сотрудники «Зеленстроя» работают на набережной Кальчика и в парке имени Гурова (подробнее)