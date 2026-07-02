Жительница ДНР стала финалисткой конкурса «Женщины Наций и Народов России». Фото: Администрация Старобешевского муниципального округа

Жительница города Комсомольское из Донецкой Народной Республики Елена Носкова стала финалисткой конкурса «Женщины Наций и Народов России». Об этом сообщили в Администрации Старобешевского муниципального округа.

- Елена представила проект под названием «Сохранение традиций в современном обществе», который направлен на привлечение подрастающего поколения - молодежи к сохранению культурных, семейных ценностей. Финалистка конкурса предложила создать цифровую платформу в социальных сетях, где культурные коды, историческая правда будут поданы ярко, современно и увлекательно, - рассказали в Администрации.

Там добавили, что Елену наградили дипломом, статуэткой и ценными призами.

Ранее сообщалось, что в ДНР впервые подвели итоги республиканского конкурса «Ученик года». С апреля по июнь школьники со всей Республики соревновались в семи номинациях.

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