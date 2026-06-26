В ДНР впервые подвели итоги конкурса «Ученик года». Фото: Министерство образования и науки ДНР

В ДНР впервые подвели итоги республиканского конкурса «Ученик года». С апреля по июнь школьники со всей Республики соревновались в семи номинациях: «Председатель совета обучающихся года», «Патриот года», «Общественник года», «Доброволец года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и «Интеллект года».

Как сообщили в министерстве образования и науки ДНР, финал прошел в формате открытого диалога с руководителями образовательных организаций и общественных объединений. Ребята предлагали идеи по молодежной политике, обсуждали самореализацию и свое видение будущего Донбасса. Абсолютным победителем стал Кирилл Венжега, ученик 11 класса лицея №1 «Лидер» из Макеевки.

Ранее сообщалось, что школьница из ДНР предложила построить центр молодежи и спорткомплекс. Девочка из Ольгинской школы Волновахского округа представила свои идеи в проекте «Россия – 2030 глазами детей».

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