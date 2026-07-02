Студотряды ДНР навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Фото: Студотряды в ДНР

Студенческие отряды в Донецкой Народной Республике навестили ветеранов Великой Отечественной войны в День ветеранов боевых действий. Встреча стала частью патриотической акции «Поклонимся великим тем годам». Мероприятие прошло в рамках Национального проекта «Молодежь и дети».

Как сообщили «КП Донецк» в пресс-службе «Российских студенческих отрядов» в ДНР, ветеранам вручили памятные подарки.

- Для нас важно лично сказать слова благодарности людям, которые защищали и продолжают защищать нашу Родину. Такие встречи помогают сохранить связь поколений и воспитывают у молодежи уважение к подвигу защитников Отечества, - сказал руководитель студотрядов в ДНР Даниил Боровский.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике в День ветеранов боевых действий организовали турнир по мини-футболу.

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