Принял командование на себя и скоординировал артрасчет на позиции ВСУ: Герой ДНР из Докучаевска второй год подряд участвует в «Абилимпиксе»

Герой ДНР гвардии лейтенант Антон Корниенко представляет Республику на чемпионате «Абилимпикс» в Казани. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

В Казани проходит чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди ветеранов специальной военной операции, собравший защитников Родины со всех уголков России. Одним из ярких участников соревнований стал Герой ДНР, гвардии лейтенант Антон Корниенко, который прошел тяжелый боевой путь с 2014 по 2022 год и принимал участие в освобождении многих населенных пунктов региона.

Как сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» ДНР, в мае 2022 года во время сражения Антон остался единственным уцелевшим командиром. Не побоявшись ответственности, он принял командование на себя и грамотно скоординировал действия вверенного ему артиллерийского расчета по позициям противника. В ходе этого боя офицер получил множественные осколочные ранения от вражеского контрбатарейного огня, что впоследствии привело к ампутации руки. За проявленное мужество и верность долгу герой был неоднократно представлен к высоким государственным наградам.

Сейчас ветеран находится под опекой докучаевского отделения филиала фонда «Защитники Отечества». Благодаря всесторонней поддержке своего социального координатора Оксаны, Антон уже второй год подряд представляет Донецкую Народную Республику на чемпионате «Абилимпикс». Участие в проекте помогает ветерану восстанавливать профессиональные навыки и раскрывать свой потенциал, открывая доступ к тренировочным площадкам и консультациям ведущих специалистов.

Герой ДНР гвардии лейтенант Антон Корниенко представляет Республику на чемпионате «Абилимпикс» в Казани. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Для Антона Корниенко, как и для многих других участников, эти соревнования выходят далеко за рамки обычного соперничества. На площадках чемпионата ветераны обретают ценный опыт общения, делятся знаниями и поддерживают друг друга. Проект играет ключевую роль в социальной адаптации защитников Донбасса, доказывая, что никакие физические ограничения не могут стать преградой на пути к профессиональному признанию и новым жизненным победам.

Ранее сообщалось, что ветеран боевых действий из ДНР стал участником чемпионата «Абилимпикс». Для Константина Марчукова самое главное в жизни - это семья и Родина.

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