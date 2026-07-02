Преподаватели из Мариуполя участвовали в конференции в Ставропольском крае. Фото: «Возродим Донбасс»

В Детской школе искусств Предгорного округа Ставропольского края прошла открытая региональная методическая конференция для работников допобразования в сфере культуры. В этом году к ней заочно присоединились преподаватели из Мариуполя, а также представители Краснодарского края и Самарской области. Об этом сообщили на портале «Возродим Донбасс».

Участники обсудили современные подходы к обучению искусству, обменялись опытом и лучшими практиками. В администрации школы отметили, что такие встречи укрепляют профессиональные связи между учреждениями из разных регионов, и поблагодарили всех, кто присоединился.

Ранее сообщалось, что выпускники из Мариуполя приняли участие в «Бале медалистов», который прошел в Петергофе. Всего на торжестве побывали почти шесть тысяч лучших выпускников северной столицы России и приморского города Донецкой Народной Республики.

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