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НовостиОбщество1 июля 2026 13:55

За три года участниками СЭЗ стали 186 субъектов на территории ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин говорит, что участники СЭЗ ставят перед собой амбициозные задачи
Данил АРМЕЕВ
За три года участниками СЭЗ стали 186 субъектов на территории ДНР. Фото: МАКС/Пушилин

За три года участниками СЭЗ стали 186 субъектов на территории ДНР. Фото: МАКС/Пушилин

За три года участниками свободной экономической зоны на территории Донецкой Народной Республики стали 186 субъектов. Это и предприниматели, и крупные корпорации. Все они суммарно реализуют 213 инвестиционных проектов. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Участники СЭЗ ставят перед собой амбициозные задачи: от модернизации промышленных мощностей до масштабного строительства жилых комплексов, соцобъектов и логистических центров. Мы закладываем фундамент для нового облика Республики - современного, благоустроенного и инвестиционно привлекательного, - рассказал Пушилин.

Он подчеркнул, что Донбасс – это территория возможностей, созидания и силы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике активными темпами реализуются инвестиционно-строительные проекты. Как сообщили в Минстрое ДНР, на сегодняшний день в регионе ведется строительство 54 многоквартирных домов, общая площадь которых составит более 800 тысяч квадратных метров.

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