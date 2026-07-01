За три года участниками СЭЗ стали 186 субъектов на территории ДНР. Фото: МАКС/Пушилин

За три года участниками свободной экономической зоны на территории Донецкой Народной Республики стали 186 субъектов. Это и предприниматели, и крупные корпорации. Все они суммарно реализуют 213 инвестиционных проектов. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Участники СЭЗ ставят перед собой амбициозные задачи: от модернизации промышленных мощностей до масштабного строительства жилых комплексов, соцобъектов и логистических центров. Мы закладываем фундамент для нового облика Республики - современного, благоустроенного и инвестиционно привлекательного, - рассказал Пушилин.

Он подчеркнул, что Донбасс – это территория возможностей, созидания и силы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике активными темпами реализуются инвестиционно-строительные проекты. Как сообщили в Минстрое ДНР, на сегодняшний день в регионе ведется строительство 54 многоквартирных домов, общая площадь которых составит более 800 тысяч квадратных метров.

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