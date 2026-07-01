В ДНР активно реализуются инвестиционно-строительные проекты Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике активными темпами реализуются инвестиционно-строительные проекты. Как сообщили в Минстрое ДНР, на сегодняшний день в регионе ведется строительство 54 многоквартирных домов, общая площадь которых составит более 800 тысяч квадратных метров.

Там также назвали преимущества инвестстроительства для Республики.

- Активное строительство уменьшает дефицит жилых квадратных метров, что, в свою очередь, делает жилье более доступным. Строительство требует специалистов различных профилей, что снижает уровень безработицы и повышает доходы семей. Вместе с жилыми комплексами возводятся и социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, что делает районы более комфортными для жизни. Инвестиции в строительство стимулируют смежные отрасли, такие как производство стройматериалов и транспортные услуги, что увеличивает налоговые поступления в бюджет, - рассказали в Минстрое ДНР.

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