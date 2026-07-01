В Донецке возобновили движение трамвая №16

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В столице Донецкой Народной Республики возобновили движение трамвая №16 по полному маршруту до конечной остановки на улице Кобзаря. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.
- Ранее, 13 февраля 2026 года, движение трамвая было остановлено из-за повреждений высоковольтной линии и питающей подстанции, что привело к отсутствию напряжения на участке улица Петровского – проспект Кобзаря, - рассказали в Минтрансе ДНР.
Специалистам удалось восстановить питание и отремонтировать контактную сеть.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике в ближайший месяц-полтора ожидается поставка общественного транспорта.
Кроме того, сообщалось, что в Макеевке изменится график работы двух троллейбусных маршрутов. Как сообщили в Министерстве транспорта ДНР, предприятие «Макэлектроавтотранс» в тестовом режиме продлевает работу маршрутов №2 и №4.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восстановление троллейбусного сообщения в Горловке потребует 16 миллионов рублей
Ущерб от обстрелов в Горловке требует серьезных финансовых вложений для возвращения общественного транспорта на привычные маршруты (подробнее)