В Донецке возобновили движение трамвая №16 (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столице Донецкой Народной Республики возобновили движение трамвая №16 по полному маршруту до конечной остановки на улице Кобзаря. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

- Ранее, 13 февраля 2026 года, движение трамвая было остановлено из-за повреждений высоковольтной линии и питающей подстанции, что привело к отсутствию напряжения на участке улица Петровского – проспект Кобзаря, - рассказали в Минтрансе ДНР.

Специалистам удалось восстановить питание и отремонтировать контактную сеть.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике в ближайший месяц-полтора ожидается поставка общественного транспорта.

Кроме того, сообщалось, что в Макеевке изменится график работы двух троллейбусных маршрутов. Как сообщили в Министерстве транспорта ДНР, предприятие «Макэлектроавтотранс» в тестовом режиме продлевает работу маршрутов №2 и №4.

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