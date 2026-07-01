Глава Минспорта ДНР вручил дипломы выпускникам училища олимпийского резерва. Фото: МАКС/Швец

Министр спорта ДНР Максим Швец вручил дипломы выпускникам Донецкого училища олимпийского резерва. В своем обращении к ребятам, глава ведомства отметил, что они выстояли вопреки всем невзгодам и выросли в крепкую спортивную семью.

- Вглядывался в лица ребят и видел уже состоявшихся профессионалов, закаленных характером и трудом. У каждого из них - годы изнурительных тренировок, бессонные ночи перед экзаменами, первые победы и умение держать удар, - рассказал Швец.

Он добавил, что многие выпускники училища уже сейчас входят в составы сборных и защищают честь Республики на всероссийских аренах.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения ДНР Константин Масников вручил дипломы выпускникам Донецкого государственного медицинского университета. Он назвал это событие знаковым для всей системы здравоохранения Республики.

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