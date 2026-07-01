В МФЦ ДНР с 1 июля 2026 года стали доступны сразу три важные меры поддержки. Фото: Архив ГБУ «МФЦ ДНР»

Теперь в любом отделении МФЦ в Донецкой Народной Республике с 1 июля 2026 года можно получить сразу три новые и важные социальные меры поддержки. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров.

- Это касается помощи гражданам, утратившим жильё или имущество первой необходимости в результате боевых действий, ежемесячной выплаты Героям Донецкой Народной Республики и членам семей погибших Героев, а также государственной социальной помощи на основании социального контракта, - рассказал Макаров.

Обратиться в отделение МФЦ можно будет без посещения разных ведомств и необходимости разбираться в особенностях работы каждого из них.

Ранее сообщалось, что на базе филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР прошел прием для ветеранов боевых действий и семей погибших бойцов - его организовали совместно с МФЦ.

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