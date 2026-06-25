Один визит - полный пакет услуг: В филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР прошел совместный прием с МФЦ

На базе регионального филиала фонда состоялся прием ветеранов боевых действий и членов семей погибших защитников. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

На базе филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР прошел прием для ветеранов боевых действий и семей погибших бойцов - его организовали совместно с МФЦ.

За один визит посетители смогли оформить документы по вопросам недвижимости и получить необходимые консультации. Как отметили в организации, цель такого формата работы - упростить получение госуслуг и сэкономить время людей, которым особенно важна поддержка.

- Благодаря объединению усилий двух структур у адресатов филиала есть возможность получить весь комплекс услуг в одном месте, что значительно экономит время и максимально упрощает процесс оформления важных документов для тех, кто защищал Родину и чьи близкие отдали свои жизни за ее безопасность, - подчеркнули в фонде.

Записаться на прием подопечные филиала могут через своего социального координатора - он поможет организовать встречу с сотрудниками МФЦ.

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