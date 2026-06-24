Заменить водительское удостоверение стало проще. Фото: ТГ/Пушилин

Замена водительского удостоверения в ДНР в 2026 году - процедура, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. В Республике процесс стал намного удобнее: МФЦ расширили перечень отделений, где можно оформить замену документа. Рассказываем, где и как это сделать, какие документы подготовить и на какие нюансы обратить внимание.

Где можно заменить водительское удостоверение в ДНР

Услуга по замене водительских прав теперь доступна в большинстве отделений МФЦ ДНР. Однако важно учитывать, что в некоторых филиалах услуга временно не предоставляется - это касается отделений, которые ведут прием только по направлению Росреестра.

Отделения МФЦ, где услуга недоступна:

г. Донецк, б-р Шевченко, 17;

г. Донецк, пр-кт Дзержинского, 13;

г. Донецк, ул. Большая Магистральная, 3;

г. Донецк, ул. Лавренева, 31;

пгт Северное, ул. Минская, 30А;

пгт Еленовка, ул. Ленина, 11;

с. Красная Поляна, ул. Григория Балжи, 60.

Перед визитом рекомендуем уточнить доступность услуги в выбранном отделении - это сэкономит время и избавит от лишних поездок.

Какие документы нужны для замены прав

Чтобы успешно пройти процедуру, подготовьте следующий пакет документов:

- паспорт гражданина РФ;

- СНИЛС;

- водительское удостоверение образца РФ, подлежащее замене;

- справка № 003 В/у (при наличии);

- квитанция об оплате госпошлины.

Обратите внимание: в МФЦ ДНР уточнили, что изменились реквизиты для оплаты госпошлины. Актуальные данные можно получить непосредственно в отделении МФЦ или на официальном ресурсе учреждения.

Почему важно следить за актуальностью данных

Заменить водительское удостоверение стало проще Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Своевременная замена водительского удостоверения - не просто формальность, а необходимость. Просроченные права могут стать причиной административных штрафов и сложностей при управлении транспортным средством. Кроме того, наличие действующего документа важно при оформлении страховок, выезде за пределы региона и других ситуациях.

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