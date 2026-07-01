В Мариуполе на бульваре Шевченко восстановили многоэтажку. Фото: «РКС-НР»

В Жовтневом районе Мариуполя на бульваре Шевченко завершили восстановление многоэтажки. Строители СЗ «Гор-Строй» под руководством «РКС-НР» обновили канализацию, электрику, отопление, газо- и водоснабжение.

Кроме того, специалисты заменили окна, восстановили кровлю и конструктив, отремонтировали места общего пользования. Также сделали ремонт и отделку фасада - здание получило обновленный вид и защиту от износа.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Мариуполя строители восстановили многоквартирный дом. Работы выполнялись под руководством компании «РКС-НР». На объекте специалисты восстановили кровельное покрытие, заменили оконные блоки, восстановили работу инженерных сетей.

Кроме того, строители Московской области завершают восстановление детского сада в поселке Старый Крым, который расположен под Мариуполем.

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